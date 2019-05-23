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باكستان تنجح في اختبار صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي

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أعلن الجيش الباكستاني عن نجاحه في إطلاق صاروخ باليستي "أرض-أرض" قادر على حمل رأس نووي، أو رأس حربي عادي وإصابة هدفه على بعد 1500 ميل (2414 كيلومترا تقريبا)، وفقا للعين الإخبارية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور عبر "تويتر" الخميس: "تم إجراء تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (شاهين-2)".

وأوضح الجيش الباكستاني، في بيان، أن "شاهين-2 صاروخ ذو قدرة عالية يفي تماما باحتياجات باكستان الاستراتيجية إزاء الحفاظ على استقرار الردع في المنطقة".

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