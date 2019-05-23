تربية نينوى تعلن الحصول على تمويل الرواتب المدخرة

وقال مدير عام تربية نينوى وحيد فريد، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم "استحصال التمويل الخاص بالرواتب المدخرة لمنتسبي المديرية"، مبينا أنه "سيتم الاسبوع المقبل الحصول على اشعار الصرف".وقدم مدير عام نينوى، "شكره لوزارة التربية والوزير (وكالة) قصي السهيل لجهودهم في استحصال التمويل الخاص بالادخار ودعم تربية نينوى".

وأضاف ان "صرف راتب شهر ايار سيتم الاسبوع المقبل يليه البدء بصرف الرواتب المدخرة"، مؤكدا "الاستمرار في العمل لتعزيز الاستقرار التربوي في نينوى".

وبارك المدير العام لكوادر تربية نينوى الحصول على مستحقاتهم المالية .