العثور على جثة مجهولة الهوية في الشعب ببغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت، صباح اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات الفارغة المتروكة ضمن حي البساتين التابع لمنطقة الشعب شمالي بغداد".

واضاف المصدر، أن "الجثة بدت عليها اثار طلقات نارية بمنطقة الرأس"، مشيرا الى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

