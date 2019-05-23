ولكن بي إم دبليو استغلت الفرصة بهذا الفيديو الماكر الذي استخدمت فيها لقطات آخر اللحظات لديتر في الشركة وتضيف إليها خاتمة تقلب الأمور رأسا على عقب بعبارة شكرا لك على إلهام المنافسة لسنوات طويلة!





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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو 'خبيث' من بي إم دبليو بمناسبة تقاعد رئيس شركة مرسيدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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