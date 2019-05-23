النفط ينخفض وبرنت يسجل أقل من 69 دولاراً

وبحلول الساعة 12 مساء انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.27 سنت أو 1.77 بالمئة للبرميل ليصل إلى 69.74 دولاراً للبرميل مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو 1.64% بالمئة ليصل الى 60.40 دولاراً للبرميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت في الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تموز عام 2017 بفعل ضعف الطلب من المصافي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت في الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تموز عام 2017 بفعل ضعف الطلب من المصافي.

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