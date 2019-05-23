نائب يتهم وزير الكهرباء بإعادة شخصيات مشمولة بالمساءلة

وقال النائب امجد العقابي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير الكهرباء لؤي الخطيب أمر باعادة شخصيات مشمولة بالمسائلة والعدالة وهذا الشيء مخالف للقانون"، مبينا أن "وزير الكهرباء أوعز بإعادة تنصيب فلاح جرمط مديراً عاما للدائرة الادارية بدلاً من عمر البلداوي".



وأوضح النائب العقابي ان "جرمط مشمول بالمساءلة والعدالة وهذه مخالفة واضحة وفي حال اصر وزير الكهرباء على هذا الامر سوف يعرض نفسه الى المسائلة القانونية"، مهددا "لن نكتفي بهذا سوف يكون لنا كلام اخر ولا نسمح لحزب البعث للعودة مرة اخرى لاي منصب و لا توجد اي استثناءات من المساءلة والعدالة".

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