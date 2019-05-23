نائب يطالب القضاء بالتبليغ عن اسماء الموظفين المشمولين بقرار سحب اليد

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "قرار مجلس الوزراء بسحب يد من عليهم ملفات فساد من الموظفين هو قرار جرئ وسيكون له دور اكبر في احتواء الفساد وتقليله وصولا الى القضاء عليه نهائيا".

واضاف التميمي، ان "مجلس القضاء الاعلى مطالب بان يبلغ الادارات المحلية للمحافظات في اسرع وقت باسماء المدراء والموظفين ومن ضمنهم اعضاء المجالس المحلية والبلدية المشمولين بهذا القرار".



وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت 21 ايار الحالي ، سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر.