وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "قرار مجلس الوزراء بسحب يد من عليهم ملفات فساد من الموظفين هو قرار جرئ وسيكون له دور اكبر في احتواء الفساد وتقليله وصولا الى القضاء عليه نهائيا".
واضاف التميمي، ان "مجلس القضاء الاعلى مطالب بان يبلغ الادارات المحلية للمحافظات في اسرع وقت باسماء المدراء والموظفين ومن ضمنهم اعضاء المجالس المحلية والبلدية المشمولين بهذا القرار".
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت 21 ايار الحالي ، سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر.
واضاف التميمي، ان "مجلس القضاء الاعلى مطالب بان يبلغ الادارات المحلية للمحافظات في اسرع وقت باسماء المدراء والموظفين ومن ضمنهم اعضاء المجالس المحلية والبلدية المشمولين بهذا القرار".
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت 21 ايار الحالي ، سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يطالب القضاء بالتبليغ عن اسماء الموظفين المشمولين بقرار سحب اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.