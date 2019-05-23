باكستان تنجح في اختبار صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الباكستاني عن نجاحه في إطلاق صاروخ باليستي "أرض-أرض" قادر على حمل رأس نووي، أو رأس حربي عادي وإصابة هدفه على بعد 1500 ميل (2414 كيلومترا تقريبا).

وكتب المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور عبر "تويتر" الخميس: "تم إجراء تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (شاهين-2)".





وأوضح الجيش الباكستاني، في بيان، أن "شاهين-2 صاروخ ذو قدرة عالية يفي تماما باحتياجات باكستان الاستراتيجية إزاء الحفاظ على استقرار الردع في المنطقة".

