باكستان تنجح في اختبار صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الباكستاني عن نجاحه في إطلاق صاروخ باليستي "أرض-أرض" قادر على حمل رأس نووي، أو رأس حربي عادي وإصابة هدفه على بعد 1500 ميل (2414 كيلومترا تقريبا).
وكتب المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور عبر "تويتر" الخميس: "تم إجراء تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (شاهين-2)".
وأوضح الجيش الباكستاني، في بيان، أن "شاهين-2 صاروخ ذو قدرة عالية يفي تماما باحتياجات باكستان الاستراتيجية إزاء الحفاظ على استقرار الردع في المنطقة".
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