استقالة الجنرال مصطفى محمد من "العسكري" السوداني

قدم مصطفى محمد مصطفى، رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، استقالته من المجلس، بحسب مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية".

وأشارت المصادر إلى أن الاستقالة قيد النظر من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان للبت فيها.

وتحفظ مصدر بالمجلس العسكري على توضيح ملابسات استقالة الفريق مصطفى وأسبابها، وما إن كانت استقالة أم إقالة، لكنه أكد صحة الواقعة.

ويعد الفريق مصطفى من أخطر كوادر الحركة الإسلامية السياسية السودانية داخل الجيش، وهي الفرع السوداني للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وقضى معظم فترة عمله بالاستخبارات العسكرية.

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ويشكل مصطفى محمد مصطفى، إلى جانب عوض بن عوف، وعلي سالم وزير الدولة بالدفاع سابقا، الثلاثي الأخطر للحركة الإسلامية السياسية داخل الجيش السوداني، ويمثلون عمداء التنظيم الإخواني بالمؤسسة العسكرية.

وثلاثتهم عمل بالاستخبارات العسكرية التي أفسدوا مضمونها عن طريق تشكيل شعبة داخل الاستخبارات تحت اسم "الأمن الإيجابي" من الضباط التابعين للحركة الإخوانية.

وبعد إبعاد عوض بن عوف وعلي سالم أصبح الجنرال مصطفى ممسكا بملفات تنظيم الإخوان وكل الأسرار الخاصة بحكومة البشير السابقة وعلاقاتها العسكرية.

وأكدت مصادر خاصة أن الجنرال مصطفى تمت إقالته خوفا من أن يكون حلقة وصل وينسق مع أتباع الحركة الإسلامية السياسية داخل الجيش ويعيد الروح للتنظيم البائد.