قتلى وجرحى في احتجاجات على نتائج انتخابات إندونيسيا

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شرطة إندونيسيا تطلق الغاز المسيل للدموع

قُتل متظاهرون خلال مواجهات اندلعت مساء أمس الثلاثاء، واستمرت حتى صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة جاكرتا في أعقاب مظاهرة معارضة لإعادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو. وقال حاكم العاصمة الإندونيسية "أنيس باسويدان" إن 6 لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات بالعاصمة بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو قد فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، مضيفًا لتليفزيون "تي.في وان": "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات". وتابع: "المستشفيات تجري تشريحًا للجثث لتحديد سبب الوفاة".

وأطلقت عناصر الشرطة المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع من وسط جاكرتا في ساعة مبكرة، الأربعاء، بينما رفض بعض المتظاهرين المغادرة ورشقوا الشرطة بالمفرقعات النارية والحجارة. وفي وقت سابق، أضرم متظاهرون النار في أكشاك بيع في السوق، وكذلك في عدد من السيارات، ولم يتضح بعد عدد الإصابات

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