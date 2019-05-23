الان تتابع حزب مودي يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية في الهند والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيودلهي - الخليج 365: أعلن حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي في الهند بزعامة رئيس الحكومة ناريندرا مودي، الخميس، فوزه في الانتخابات التشريعية، بعد أن أظهرت عملية فرز الأصوات أنه في طريقه لتحقيق غالبية في البرلمان. وكتب مودي على “تويتر”: “ننمو سويا ونزدهر سويا. سنبني سويا هندا أقوى وتضم الجميع. الهند تفوز مرة أخرى!”

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