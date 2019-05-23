استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وفد اللجنة البرلمانية الاوكرانية للصداقة مع ​لبنان​ برئاسة النائب سيرهي سوبوليف وعضوية عدد من نواب اعضاء اللجنة ، و​السفير الاوكراني​ في لبنان إيهور أوستاش و​السفير اللبناني​ في ​اوكرانيا​ علي ضاهر ، وجرى عرض للعلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين مجلسي البلدين .

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كانت هذه تفاصيل خبر بري التقى وفدا برلمانيا اوكرانيا وعرض معه العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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