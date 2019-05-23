أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "نتيجةً للمتابعة والرصد وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي،من توقيف المهرب ب. ح. من مواليد عام 2003، سوري الجنسية وبرفقته21 شخصاً من التابعية السورية، بينهم 7 سيداتو10 أطفال دون سن العاشرة، وذلك بتاريخ 23/05/2019، في بلدة ​الصويري​ _ ​البقاع الغربي​، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة كما أوقفت الشعبة في وقت لاحق في البلدة المذكورة سيارة نوع أوبل بداخلها 11 امرأة و22 طفلاً من التابعية السورية بالجرم ذاته وسُلّم الموقوفون الى مخفر بيادر العدس في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: شعبة المعلومات توقف مهرِّب و 54 شخصاً مهربين في الصويري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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