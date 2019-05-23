رحمة: الموازنة ستبصر النور وستفتح كوة في جدار الأزمة

اشار النائب السابق ​اميل رحمة​ في حديث اذاعي إلى انه "بعد تحرير ​الجنوب​ في العام 2000 اصبح هناك قناعة لدى الكثير من ال​لبنان​يين بأهمية ​المقاومة​ والعداء ل​اسرائيل​ رغم عدم وجود اجماع على ذلك".

وحول الموازنة اوضح رحمة انه "لا يمكننا ان نستمر في الازمات الاقتصادية التي نعيشها بحكومات الاتحاد الوطني"، مضيفا: "يجب ان يحكم فريق متجانس ويعارض فريق متجانس ومشكلتنا اليوم انه لا يوجد تضامن وزاري وهذا امر خطير جدا"، معتبرا أن هناك طبخة في موضوع الموازنة وهي افضل الممكن وكل الذين يوجهون الانتقادات لا يمكنهم الخروج بطبخة أفضل"، مؤكدا ان "الموازنة ستبصر النور وستفتح كوة في جدار الأزمة".

وفي موضوع ​صفقة القرن​ اكد رحمة أن "​الشعب الفلسطيني​ يصر على ​حق العودة​ وهناك اجماع فلسطيني حول هذا الملف رغم الاختلاف في ادارة العلاقة مع اسرائيل"، معتبرا انه "في لبنان أثبتت التجربة أن رئيس الجمهورية لا يمكن ان يرضى بموضوع ​التوطين​ هو يشكل ضمانة في هذا المجال".

وشدد رحمة على ان "قوة لبنان ضرورية لكي لا نخسر في مجالات كثيرة ولا يمكننا استخراج نفطنا من دون وجود هذه القوة"، معتبرا ان "هناك جعجعة في المنطقة ولن تؤدي الى حرب وكثرة الكلام والعراضات البرية والبحرية دليل على ذلك".