النشرة: ذوو الاحتياجات الخاصة في مركز حاصبيا ينفذون اعتصاما تحذيرياً

افاد مراسل النشرة في حاصبيا، عن تنفيذ ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز حاصبيا- العرقوب للرعاية والتنمية ، التابع لدار الايتام الاسلامية، اعتصاما تحذيريا امام مدخل المركز وذلك احتجاجا على عدم دفع المتأخرات للجمعيات وتخفيض ميزانبة وزارة الشؤون الاجتماعية.
رئيسة المركز لينا ابو كرنيب دعت الجميع الى التضامن معهم لحماية ودعم الامن الجتماعي وطالبت بالمسارعة في ابرام عقود العام 2019 لان تاخيرها سيؤدي الى عدم دفع المستحقات والالتزام بسير الكلفة السنوي الذي تقره القوانين وذلك لتأخر الدولة 8 سنوات، حيث يعتمد حاليا سير تكلفة منذ العام 2011، والالتزام بدفع متأخرات المؤسسات عن العام 2018 المتبقية لان الدولة متاخرة 11 شهرا عن دفع المستحقات.
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