الفرزلي: اللوبي النفطي في اميركا يدفع اسرائيل لترسيم الحدود البحرية مع لبنان

اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ الى ان الثورة ​النفط​ية التي نملكها اغرت الكثيرين لا سيما اللوبي النفطي في ​الولايات المتحدة الاميركية​ لتكون شريكة في موضوع استخراج النفط، واللوبي النفطي يدفع ​اسرائيل​ لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ولذلك اسرائيل تلعب على وتر ترسيم الحدود في الشمال مع سوريا، واكد ان الموقف اللبناني الموحد انتصر في هذا الموضوع في مواجهة اسرائيل.

ولفت الفرزلي في حديث تلفزيوني، الى ان الرئيس السوري حافظ الاسد كان وراء التنسيق لدعم المقاومة الاسلامية في لبنان، مؤكدا ان امن لبنان من امن سوريا والعكس صحيح.

واكد ان ​صفقة القرن​ دون حقوق ما يطالب به ​الشعب الفلسطيني​، ويبقى قبول هذه الصفقة او لا وردة فعل المقاومة. واوضح ان الشارع العربي خُدر بالفتنة المذهبية في المنطقة، ومنعه من التفاعل مع هذه الصفقة.