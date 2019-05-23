الجامعة اللبنانية الاميركية تمنح الدكتوراه الفخرية 2019 لريا الحسن

قررت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) منح شهادة الدكتوراه الفخرية في حفل التخرج السنوي 2019، لوزيرة الداخلية ريا حفار الحسن، تقديرا من الجامعة للموقع المتقدم الذي وصلت إليه في هيكلية الدولة اللبنانية، كأول امرأة عربية تتولى منصب وزيرة الداخلية، الامر الذي ينسجم مع رسالة LAU التاريخية ودورها الرائد في تعزيز دور المرأة في لبنان والعالم العربي والدفع نحو مزيد من المساواة الجندرية منذ القرن التاسع عشر.
واعتبر رئيس الجامعة جوزف جبرا أن "كلا من المكرمين الثلاثة يحمل سمة خاصة به في الابداع والريادة على المستوى الشخصي، لكن القاسم المشترك بينهم هو خدمة المجتمع والانسان وإعلاء شأنه، الامر الذي يتقاطع مع أهداف الجامعة اللبنانية الاميركية LAU بكل أبعادها"، مشيراً إلى أن "الحائزين على الدكتوراه الفخرية للعام 2019 هم رواد يحملون قضية الجامعة وقيمها ومبادئها الإنسانية، والدكتوراه الفخرية هي دعوة خاصة ومميزة للانضمام إلى فريق الجامعة اللبنانية الاميركية LAU، وتمنى أن يكونوا خير حامل لرسالة الجامعة في بيئتهم ومحيطهم".
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