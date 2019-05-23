كيدانيان: الموسم السياحي هذا العام سيكون جيدا جدا

رعى وزير ​السياحة​ ​اواديس كيدانيان​، افتتاح المجمع السياحي VIGOR CITY في ​مستيتا​ جبيلن ونوه بـ"هذا العمل السياحي المميز"، مشيرا الى أنه "ليس غريبا عن مدينة الحرف بيبلوس مدينة السياحة عالميا التي لها دور مميز عالميا ومحليا".

واعتبر أن "اصحاب هذا المشروع قاموا بعمل بطولي ان لم نقل فدائي واستشهادي تؤدى له التحية"، معربا عن "اعتزازه وفخره بأنه رغم الظروف الصعبة التي نعيشها ما زال هناك اناسا مؤمنون بهذا البلد ويقومون بالاستثمار فيه سياحيا وفي التوقيت الدقيق والصحيح والاصح، لافتا الى ان "هذا الاستثمار هو الافصل في هذه الايام".