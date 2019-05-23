نفى نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران، "أن تكون ​واشنطن​ قد وجهت إنذارا رسميا ل​تركيا​ تطالبها فيه بالتخلي عن صفقة ​صواريخ​ "إس-400" الروسية المضادة للأهداف الجوية"، مشيراً إلى أنه "على المستوى الرسمي، لا يوجد حديث عن مثل هذا الإنذار".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول تركي: واشنطن لم تنذرنا رسميا بوجوب تخلينا عن "إس-400" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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