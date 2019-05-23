عادل عبد المهدي: العلاقات بين العراق والكويت تشهد تطورا نوعيا

أكد رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ أن "العلاقات بين العراق و​الكويت​ تشهد تطورا نوعيا، وانتقلت من مرحلة المخاوف والأطماع إلى مرحلة الثقة والتعاون في جميع المجالات"، مشيراً إلى أن "العلاقات الطيبة التي نقيمها مع جميع دول الجوار تنعكس على وضعنا الداخلي بشكل إيجابي وتؤدي إلى تصالح أبناء شعبنا المتنوع الأطياف".

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