شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تشريعات تسعى اللجنة الدينية بالبرلمان لحسمها قبل انتهاء دور الانعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب علي الانتهاء، لذلك تسعي اللجان النوعية داخل المجلس إلي إنجاز عدد من الملفات ومشروعات القوانين المهمة.

وفي هذا الصدد تسعي لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، إلي إنجاز 4 مشروعات قوانين قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، وعرضها علي الجلسة العامة لمناقشتها وإقرارها، وهي كالتالي:

- مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة:

انتهت اللجنة منه بشكل نهائي وفي انتظار عرضه علي الجلسة العامة، وهو مشروع ينظم الفتوي ويحدد ضوابطها والجهات المختصة بمنح تصاريح بالفتوي.

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- مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين:

انتهت اللجنة من مناقشته ويتبقي ضبط صياغته النهائية لعرضه علي الجلسة العامة، ويحدد هذا المشروع ضوابط لظهور رجال الدين في وسائل الإعلام للحديث في شئون الدين.

- مشروع قانون تنظيم دار الافتاء المصرية:

انتهت اللجنة منه ووافقت عليه نهائيا بالتوافق مع دار الإفتاء والحكومة، وفي انتظار عرضه علي الجلسة العامة.

- مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية:

تواصل اللجنة الدينية مناقشته وتسعي للانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.