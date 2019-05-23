شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم مشروع "نقابة الإنشاد الدينى": إقرار القانون فى دور الانعقاد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون إنشاء نقابة الإنشاد الدينى، إنه من المقرر مناقشة مشروع القانون وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل، وهو آخر أدوار الفصل التشريعى الأول للمجلس.
وأضاف أن المشروع يستهدف تنظم عمل المبتهلين والمُنشدين الدينيين، وعدم دخول أى شخص غير كفء لنقابة الإنشاد، متابعا: "وجود نقابة للمنشدين سيحفظ حقوقهم ويسهم فى توفير معاشات وضمانات لحياة كريمة لهم، وتحفظ حقوق المُنشدين الدينيين" لافتا إلى أن مواردها ستكون من خلال اشتراكات الأعضاء، كما أن النظام المالى للنقابة يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات كأية نقابة قائمة.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية خروج القانون للنور، حتى يحفظ لتلك الشريحة حقوقها، خاصة أنه التقى عددا كبيرا من المنشدين قبل إعداد مشروع القانون، وتحدث معهم عن الأمر، واتفقوا جميعا على ضرورة إنشاء نقابة تحفظ حقوقهم وتضمن لهم حياة كريمة.
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