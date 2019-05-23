شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان" تزور منطقة الألف مصنع بعد العيد لرصد مشكلات المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، زيارة ميدانية إلى منطقة الألف مصنع بالتجمع، لرصد أبرز المشكلات التى يواجهها المستثمرون فى المنطقة، خاصة بعدما عرضوا عددا من العقبات التى تعترض نشاطهم خلال اجتماع سابق للجنة بعد إجازة عيد الفطر.

كان النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، قد أكد سوء الأحوال فى منطقة الألف مصنع، بسبب الإهمال الشديد من جانب الحكومة الممتد على مدار عشر سنوات، مهددا بإحالة الملف بمذكرة برلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء، ومنه إلى رئاسة الجهورية، حال عدم التعامل مع الأمر وحل المشكلات القائمة.

وهدد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بتقديم استجواب ضد الحكومة، حال استمرار التراخى فى التعامل مع مطالب المستثمرين وحل المشكلات القائمة فى المنطقة.

Advertisements