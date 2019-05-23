وفيات خيرية “تيط مليل” تعود إلى الواجهة.. تجاوزت 100 ومطالب بفتح تحقيق في الموضوع

طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، من رئيس النيابة العامة، ووكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، فتح تحقيق في وفيات عدد من النزلاء مركز “تيط مليل” ضواحي الدار البيضاء، كما دعت إنقاذ باقي النزلاء، الذين يعانون من وضع صحي حرج.

وقالت حسناء حجيب، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في حديثها مع “اليوم24″، أن “عدد من النزلاء في المركز الخيري “تيط مليل”، يعانون من أمراض خطيرة، علما أننا فقدنا، حالتين في الأيام الأخيرة كانت حالتهما تستدعي التدخل لإنقاذهما وهو الأمر الذي لم يتم ليخطفهما الموت”، بحسب تعبيرها.

وأكدت حسناء، إلى أن “العدد الإجمالي لحالات الوفيات منذ مطلع سنة 2019، بلغ 17 حالة وفاة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالمركز إلى 101 خلال مدة لا تتعدى 16 شهرا”.

هذا، وأضحت حسناء حجيب، “أن النيابة العامة ووكيل الملك، سبق فتحوا تحقيقا حول الموضوع منذ مدة، إلا أن نتائج التحقيق لم تخرج بعد”.

كما أشارت إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ” راسلت الوزارات المعنية من أجل فتح تحقيق حول وفيات مركز تيط مليل، خاصة وأن هناك حالات يشتبه في وفاتها بسبب الإهمال، لكن لم تتلقى أي جواب”.