ريهانا تطلق علامة تجارية جديدة مع "لويس فيتون"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت المغنية ريانا، المولودة في الجزيرة الكاريبية باربادوس، عن علامة تجارية جديدة للأزياء مع مجموعة "إل في إم إتش" المالكة لشركة "لويس فيتون"، في خطوة نادرة بالنسبة للمجموعة الفرنسية، إذ ستؤسس علامة تجارية من الصفر، بينما تعمل على الاستفادة من الطلب المتزايد على الشراكات مع المشاهير في هذا المجال.

واسم العلامة التجارية سيكون "فينتي"، نسبة لروبين ريانا فينتي، الاسم الكامل للمغنية، على مشروع ريانا المشترك مع إل في إم إتش، في مجال مستحضرات التجميل، مع مجموعة كاملة من الملابس والأحذية والإكسسوارات.

وعلقت ريانا في مؤتمر صحفي، مساء يوم الأربعاء، "أسلوبي سيكون مختلفا وغير تقليدي لأنني لا أنتمي لهذه الصناعة". وأضافت أنها تأمل أن تقدم "رؤية جديدة للموضة".

وتم تنظيم عرض للأزياء في متجر بحي ماريه في باريس، شمل سترات باللون الأبيض أو البيج وأثواب تكشف عن الأكتاف أو بتصميمات مشابهة للسترات.

وتضم المجموعة أيضا ملابس للرجال شملت سترات من قماش الجينز ومعاطف.

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وتستفيد المجموعة الفرنسية بشكل متزايد من الشراكات مع المشاهير، بهدف جذب العملاء الشباب للسلع الفاخرة.

واقتصرت معظم هذه المشروعات على الإصدارات المحدودة، وتتطلع إل في إم إتش، للتقدم على أقرانها بنقل شراكتها مع ريانا (31 عاما) لمستوى آخر.

وسيكون بمقدور المجموعة الاعتماد على شعبية المغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لديها 70.5 مليون متابع على حسابها على "إنستغرام" لوحده.

وعلى عكس علامات تجارية أخرى للمجموعة الفرنسية، ستباع منتجات فينتي بأسعار أقل بكثير.

ومن المقرر أن تتراوح الأسعار من 600 يورو (669.18 دولار) إلى 800 يورو للثوب، و500 يورو للصندل، و300 يورو للحلي. وسيعتمد المشروع بالأساس على التجارة الإلكترونية.