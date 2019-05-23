هواوي تتحدى مجددًا: "واشنطن تسيء تقدير قوتنا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استخدم مؤسس شركة "هواوي "، رين جينغفي، الثلاثاء، لهجة التحدي للرد على محاولات الولايات المتحدة الحد من الطموحات العالمية لشركته، فقال "الممارسة الحالية للسياسيين الأمريكيين تسيء تقدير قوتنا"، وفق ما أورده تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في".

وكانت واشنطن قد أعلنت الاثنين منع تصدير التكنولوجيا الأمريكية، ولا سيما تطبيقات "جوجل"، إلى شركة هواوي، مشيرة إلى ضرورة إفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلقة بالعقود.

وقال إن واشنطن "تسيء تقدير قوة" عملاق الاتصالات الصيني.

وتحدث رين إلى وسائل إعلام صينية رسمية بعد أيام من إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوامر تهدف إلى عرقلة أعمال هواوي في الولايات المتحدة، وبعد جهود بذلها ترامب طيلة أشهر لمنع الشركة الصينية من أن تصبح الأولى عالميا في تقنية شبكات اتصالات الجيل الخامس.

وتابع "شبكات هواوي للجيل الخامس لن تتأثر. أما في ما يتعلق بتقنية الجيل الخامس فلن يتمكن الآخرون من اللحاق بهواوي وقد يستغرق هذا منهم عامين أو ثلاثة".

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وأعلن ترامب الأسبوع الماضي "حالة طوارئ وطنية" تمكنه من معاقبة شركات يرى أنها تشكل "خطرا غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة"، وهي خطوة يرى محللون إنها تستهدف هواوي بشكل واضح.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في الوقت نفسه حظرا على تعامل الشركات الأمريكية مع هواوي ونقل التقنية إليها، ثم أرجأت تنفيذ القرار لمدة 90 يوما.

واستهجن رين هذه الخطوة قائلا إن بإمكان هواوي صناعة ما تحتاجه من شرائح إلكترونية و"لا يمكن عزلها" عن العالم.