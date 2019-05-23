القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في منطقة حرشية قريبة من منازل مأهولة في حي عصمان شرقي مدينة شفاعمرو، قبل ظهر اليوم الخميس.
وقامت طواقم الإطفاء بإخماد الحريق بمساندة طائرات إطفاء خاصة وبمساعدة عدد من سكان الحي.
وقامت طواقم الإطفاء، في وقت لاحق، بإخلاء عدد من المنازل بسبب الدخان الكثيف وحرصا على سلامة السكان. ولم يبلغ عن إصابات تذكر، فيما باشرت الشرطة وخبراء الحرائق بالتحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.
وفي هذا السياق، حذرت سلطة الإطفاء جمهور المواطنين من إشعال النار خصوصًا في المناطق الحرشية والمفتوحة وقرب البيوت.
كما حذرت من احتمالات شبوب حرائق في مناطق مفتوحة وحرشية في مختلف أنحاء البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شفاعمرو: حريق في منطقة حرشية بفعل الحر الشديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.