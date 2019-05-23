شفاعمرو: حريق في منطقة حرشية بفعل الحر الشديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في منطقة حرشية قريبة من منازل مأهولة في حي عصمان شرقي مدينة شفاعمرو، قبل ظهر اليوم الخميس.

وقامت طواقم الإطفاء بإخماد الحريق بمساندة طائرات إطفاء خاصة وبمساعدة عدد من سكان الحي.

وقامت طواقم الإطفاء، في وقت لاحق، بإخلاء عدد من المنازل بسبب الدخان الكثيف وحرصا على سلامة السكان. ولم يبلغ عن إصابات تذكر، فيما باشرت الشرطة وخبراء الحرائق بالتحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

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وفي هذا السياق، حذرت سلطة الإطفاء جمهور المواطنين من إشعال النار خصوصًا في المناطق الحرشية والمفتوحة وقرب البيوت.

كما حذرت من احتمالات شبوب حرائق في مناطق مفتوحة وحرشية في مختلف أنحاء البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة.