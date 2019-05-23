الحصبة تصل الولاية الـ25 في أميركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصلت الحصبة إلى مين، وهي الولاية الأميركية الخامسة والعشرين، التي تؤكد ظهور حالة إصابة بالحصبة وسط أسوأ انتشار للمرض في البلاد منذ 25 عاما، وذلك بعد أن أعلن مسؤولون طبيون عن إصابة طفل، هو الآن في مراحل الشفاء التام.

وعلّق مركز مين لمكافحة الأمراض والوقاية، أن الطفل المصاب من سكان مقاطعة سمرسيت، وتأكدت إصابته بالحصبة يوم الإثنين الماضي، وأنه كان قد تلقى تطعيما ولم تحدث له مضاعفات في مرحلة الإصابة.

وجاء ذلك مع انتشار حالات الحصبة في أنحاء البلاد، حيث ذكر مسؤولون اتحاديون بقطاع الصحة إن 880 شخصا أصيبوا بالمرض هذا العام.

وعلّق خبراء بقطاع الصحة، أن الفيروس انتشر بين أطفال من الفئة العمرية التي تكون في مرحلة التعليم المدرسي وامتنع آباؤهم عن تطعيمهم.

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وأظهر عدد من أولياء الأمور قلقهم من احتمال أن يصيب التطعيم أبناءهم بالتوحد، وذلك على الرغم من أن الدراسات العلمية أكدت عدم صحة هذه المخاوف.

وعلى الرغم من تمكن أميركا القضاء على الفيروس عام 2000، لا تزال تحدث عدوى من خلال المسافرين القادمين من دول ما زالت الحصبة شائعة بها، وذلك وفقا لما ذكرته المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض الشهر الماضي إن 72 في المئة ممن أصيبوا بالمرض لم يتلقوا تطعيما ضده، وأن عشرة في المئة من المصابين الآخرين تلقوا جرعة واحدة فقط من جرعتي تطعيم يوصى بهما.