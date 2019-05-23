شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: المنطقة تمر بظروف صعبة والان مع التفاصيل
أكد أمير الكويت أن منطقة الخليج تمر بظروف بالغة الدقة والخطورة، مضيفاً أن الجميع يدرك وتيرة التصعيد المتسارعة في المنطقة، وبالتالي نرجو أن يعود الهدوء وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث.
وجاء كلام الشيخ صباح الأحمد خلال زيارته إلى مبنى وزارة الخارجية الكويتية، بحسب وكالة الأنباء (كونا).
ووقال أمير الكويت "لا شك في أن هذه الظروف والتحديات التي يواجهها الكويتيون تضاعف من المسؤولية ومن ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق المصالح العليا للكويت".
وساد جو من التوتر في منطقة الخليج خلال الأيام الأخيرة مع التأزم المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة التي أرسلت سفينة هجومية وبطاريات صواريخ "باتريوت" إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي-52" أرسلت سابقا إلى منطقة الخليج.
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