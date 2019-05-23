شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ضحية سجون أردوغان: ننتظر نتيجة التشريح.. ولن نترك حقه والان مع التفاصيل

قال زكريا مبارك، شقيق زكي مبارك الفلسطيني المغدور في تركيا، إنهم ينتظرون انتهاء تشريح الجثمان قبل نقله للأراضي الفلسطيني خلال الساعات المقبلة، وأن يتم الاطلاع على تقرير التشريح لاتخاذ الخطوات المستقبلية.

وأوضح زكريا وفقاً لـ24 أنه يتوجه بالشكر للنيابة المصرية بعد موافقتها على تشريح الجثمان بناء على طلبهم، للتأكد من التعذيب الذي تعرض له على أيدي السلطات التركية.

وأشار شقيق زكي مبارك إلى أنه لا يريد أن يستبق الأحداث وينتظر ما سيسفر عنه تقرير التشريح، ثم يبدأ في اتخاذ الإجراءات المناسبة للمطالبة بحق شقيقه.

وقررت النيابة العامة في مصر إعادة تشريح جثمان زكي مبارك، والتحقيق في ظروف وفاته، داخل السجون التركية.