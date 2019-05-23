إدارة الوعظ والإرشاد بانتقالي عدن تختتم مسابقة حفظ القرآن الكريم

اختتمت إدارة الوعظ والإرشاد بانتقالي العاصمة عدن مساء الأربعاء، مسابقة "القرأن الكريم" في مسجد الشيخ عبدالفتاح الأهدل في حي الطويلة بمدينة كريتر.

وقد أستكملت لجنة المسابقة الاستماع إلى حفّاظ كتاب الله من فئة الجزء الواحد، والخمسة أجزاء وفئة العشرة أجزاء، والعشرين جزء، وكذا حفّاظ الختمة الكاملة "ثلاثون جزءً".

وكانت المسابقة الرمضانية هذه قد انطلق في الخامس عشر من رمضان الفضيل، حيث تكونت اللجنة من كلاً من الشيخ أحمد باخريبة والشيخ محمد عزي، والشيخ أمين عادل، والشيخ محمد شهاب، وإشراف إدارة الوعظ والإرشاد في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن.

هذا وستعلن اللجنة أسماء الفائزين اليوم الخميس، على أن يتحدد الحفل الختامي للمسابقة في وقتاً لاحق .