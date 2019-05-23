شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفي غداً بيوم زايد للعمل الإنساني والان مع التفاصيل

تحتفي دولة الإمارات غداً الجمعة بـ "يوم زايد للعمل الإنساني" الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، والموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتشهد الاحتفالات بالمناسبة إطلاق المبادرات الإنسانية والخيرية والنوعية من خلال مئات الفعاليات الحكومية والمجتمعية التي تنظمها المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

يذكر أن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن عام 2012، بقرار من مجلس الوزراء وفي الذكرى الـ 41 لقيام دولة الإمارات، عن إطلاق اسم "يوم زايد للعمل الإنساني" على تاريخ ذكرى وفاة أول رئيس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي يوافق التاسع عشر من رمضان.

وجاء قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تخليداً وإحياءً لذكرى وفاة الشيخ زايد، رائد العمل الخيري والإنساني، وتقديراً لمسيرته الطويلة في العطاء الإنساني الذي امتد إلى مختلف أصقاع الأرض.