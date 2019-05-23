اليوم.. ملعب الشعب يجذب الأنظار في ديربي القيثارة والصقور

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2019-05-23 | 11:23
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تتجه أنظار عشاق الكرة العراقية، صوب ملعب الشعب الدولي، الذي سيحتضن قمة مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بين المتصدر الشرطة ووصيفه القوة الجوية.
وسيحاول فريق القيثارة الخضراء، الظفر بنقاط المباراة من أجل توسيع الفجوة بينه وبين القوة الجوية للاقتراب أكثر من حسم اللقب، فيما يسعى الصقور إلى الحاق الهزيمة الأولى بالمتصدر للاقتراب أكثر فأكثر منه والمراهنة على حظوظه بالظفر باللقب حتى الرمق الأخير.
ويحتل الشرطة صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة، يليه القوة الجوية برصيد 58 نقطة.
ويحتل الشرطة صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة، يليه القوة الجوية برصيد 58 نقطة.
وستقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.
وفي مباراة اخرى، سيواجه فريق الحدود ضيفه فريق الحسين على ملعب التاجي.
المحرر: رافد صبار
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