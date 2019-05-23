استهداف منزل موظف بمزار في ديالى

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة تحتوي على نترات الامونيوم تم رميها على منزل مواطن يعمل موظفا في مزار الامام عبدالله ابن علي في محافظة ديالى".

واوضح المصدر، أن "انفجار العبوة لم يسفر عن اي خسائر بشرية او اضرار مادية"، مشيرا الى أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في الحادث".