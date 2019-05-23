الجيش السوري يعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار حماة

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واشار التلفزيون الى أن عناصر من تنظيم "النصرة" هم من أطلقوا الطائرة.
كما أفادت وكالة "سانا" السورية، أن "تنظيمات إرهابية اعتدت بعدد من القنابل أسقطتها من طائرة مسيرة على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، ما تسبب بوقوع دمار كبير في المحطة".
وقال مدير المحطة مصطفى شنتوت، إن "طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت مساء الأربعاء، عدة قنابل على المحطة وخلفت أضرارا كبيرة في أجزاء منها وأدت إلى توقف إحدى المجموعات عن العمل وخروجها عن الخدمة".
كما أفادت وكالة "سانا" السورية، أن "تنظيمات إرهابية اعتدت بعدد من القنابل أسقطتها من طائرة مسيرة على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، ما تسبب بوقوع دمار كبير في المحطة".
وقال مدير المحطة مصطفى شنتوت، إن "طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت مساء الأربعاء، عدة قنابل على المحطة وخلفت أضرارا كبيرة في أجزاء منها وأدت إلى توقف إحدى المجموعات عن العمل وخروجها عن الخدمة".
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