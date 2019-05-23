قائمة شركات إيرانية لوقف التعامل معها.. ابرز ما بحثه بيلينغسلي في العراق

ونقلت صحيفة العربي عن المصدر قوله ان "مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بيلينغسلي قدم ملفا لمسؤولين عراقيين احتوى قائمة بأسماء الشركات والمصارف الإيرانية التي تحتال على العقوبات الأميركية عبر العراق، والمطلوب توقف التعامل معها".واضاف المصدر أن "الأميركيين يريدون ضمان عدم تسلل الدولار من بغداد إلى طهران"، مشيرا الى ان "لديهم قائمة بشركات وبنوك إيرانية تعمل في العراق باستثمارات عالية ومتورطة في تحويلات ضخمة من العملة الأميركية تقوم بسحبها من السوق العراقية وضخها إلى طهران".

وزار مساعد وزير الخزانة الأميركية بغداد، الإثنين الماضي، والتقى خلال زيارته بالرئيس برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ووزير المالية فؤاد حسين.

