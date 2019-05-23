واشنطن تدفع بسفينتين إلى مضيق تايوان وسط توتر مع بكين

أعلن الجيش الأمريكي أنه دفع بسفينتين تابعتين لسلاح البحرية عبر مضيق تايوان، وذلك في أحدث عملية عبور للسفن الأمريكية للممر المائي وهي خطوة من المرجح أن تغضب بكين في وقت تتوتر فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتعد تايوان واحدة من عدة نقاط ساخنة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضا حربا تجارية وعقوبات أمريكية، إلى جانب توترات في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد استعراض قوة عسكرية من الجانبين في ظل تنازع العديد من الدول على مناطق فيه.

وستنظر تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي إلى هذا المرور باعتباره دليلا على الدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل الخلافات المتزايدة بين تايبه وبكين، ولكن بكين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ستعتبر هذه الخطوة انتهاكا.

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وقال متحدث عسكري أمريكي لرويترز إن المهمة تشمل المدمرة بريبل وناقلة النفط وولتر إس. دايل التابعة للبحرية.

وذكر متحدث باسم الأسطول السابع التابع للبحرية الأمريكية في بيان "عبور السفن لمضيق تايوان يعكس التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة في منطقة المحيط الهندي-المحيط الهادئ"، مشيرا إلى أن العبور كان آمنا والتزم بقواعد المهنية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينتين الأمريكيتين أبحرتا شمالا عبر مضيق تايوان. وأضافت أن القوات المسلحة التايوانية راقبت العبور ولم يحدث أي شيء غير عادي.

وتكثف الصين الضغوط على تايوان، التي تشتبه في أن رئيستها تساي إينج-وين تسعى من أجل الاستقلال الرسمي للجزيرة، وهي مسألة تمثل خطا أحمر للصين التي لم تستبعد اللجوء للقوة لإخضاع تايوان لسيطرتها.

ولا تزال الصين تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة في حال أعلنت استقلالها، وتندد دائما بعبور سفن عسكرية أمريكية مضيق تايوان.