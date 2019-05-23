تساقط حلفاء إيران وجرائم الحوثي.. النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بومبيو يؤكد أن إيران أكبر عامل مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، والبنتاجون يدرس إرسال 5 آلاف جندي للشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران، والأمم المتحدة تلوح بوقف المساعدات لليمن جراء انتهاكات الحوثي، و"العسكري" السوداني يلغي تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، وجوتيريس يدين استهداف مليشيا الحوثي مطار نجران جنوبي السعودية، وتقدم كبير لحزب مودي في الانتخابات الهندية، وتركيا توقف استيراد النفط الإيراني، وبرشلونة يستهدف التعاقد مع بطل "ريمونتادا ليفربول"، وإصابة أحمد السقا وسفره إلى فرنسا للعلاج.. وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية" ليوم الخميس 23 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا.



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