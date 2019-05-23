انتخابات البرلمان الأوروبي.. بدء الاقتراع ببريطانيا وهولندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الناخبون، الخميس، في بريطانيا وهولندا التصويت في الانتخابات الأوروبية لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي.

ويحق لنحو 400 مليون ناخب في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التصويت لاختيار 751 نائبا أوروبيا في هذه الانتخابات التي تستمر حتى الأحد المقبل.

وسينتخب البريطانيون 73 نائبا لهم، وذلك برغم المضي قدما في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وهي القضية التي تهيمن على هذه الانتخابات في بريطانيا وتشغل كل النقاشات السياسية منذ استفتاء يونيو/حزيران 2016.

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وفي هولندا، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب "منتدى الديمقراطية" المشكك في الوحدة الأوروبية وفي النظريات المتعلقة بتغير المناخ، ويؤيد زعيمه تييري بوديه (36 عاما) الذي يتحدر من أصول فرنسية إندونيسية، أوروبا مغلقة في وجه الخارج.

وتسعى الأحزاب اليمينية المتطرفة والقومية المناهضة للاتحاد الأوروبي إلى زيادة حصتها في المقاعد البرلمانية خلال هذه الانتخابات.



