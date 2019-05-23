الشيخة فاطمة: نهج زايد نموذج للعطاء الإنساني تخطى حدود الوطن

أكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في الإمارات العربية المتحدة، أن "يوم زايد للعمل الإنساني" مناسبة للتعبير عن مدى وفاء الشعب الإماراتي لنهج القائد الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات وأول رئيس لها، في مجال العطاء الإنساني والعمل الخيري، "لنبرهن للعالم أن مسيرته مؤسس دولتنا مستمرة وذكراه حية في قلوبنا جيلا بعد جيل تعبيرا عن قناعتنا بفكره ونهجه ووفاء لذكراه الخالدة في القلوب"، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت، في كلمة لها بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من رمضان من كل عام، إن أبناء الإمارات يحتفون بذكرى رحيل الشيخ زايد طوال العام لأن نهجه ما زال قائما باعتباره قدوة لهم ونموذجا للعطاء الإنساني الذي تخطى حدود الوطن.

وأضافت أن مآثر المغفور له الشيخ زايد وأعمال الخير التي تبناها شاهدة على حكمته ونظرته المستقبلية الثاقبة من خلال المشاريع التي كان لها صدى إقليميا وعالميا، "فبمواقفه الإنسانية جسّد اعتزازه بانتمائه الإسلامي والعربي وكان له السبق في إقامة مشاريع تنموية وحضارية داخل الدولة وخارجها".

وأوضحت الشيخة فاطمة "إننا ونحن نحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني نجدد العهد كأبناء لهذا الوطن المعطاء بمواصلة مسيرته العطرة ونهجه المبارك الذي أسس دولة حضارية تقف اليوم شامخة بين مصاف الدول المتقدمة وتتربع على صدارة الدول الداعمة للعمل الإنساني في العالم تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي نهل من معين زايد واستلهم من فكره حاضر ومستقبل دولة الإمارات".

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وأشارت إلى أن "شراكة المرأة من أولويات القيادة الرشيدة في الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد وقد نهجت القيادة مبكرا منهج القائد الراحل، وأكدت دور المرأة الأساسي في التنمية ونهضة الإمارات، وأطلقت برامج تعزز دورها الوطني الفاعل، فتوجيهات القائد الراحل كانت سندا للنهوض بالمرأة التي حققت مكاسب كبيرة حيث أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية تطورا مذهلا للمرأة في المجالات كافة".

وأكدت أن الإنجازات الحضارية الشاملة والنقلة النوعية المتميزة التي حققتها المرأة في الإمارات تجسّد الرؤية الحكيمة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن وهي الرؤية التي تعمّقت في فكر ونهج القيادة الرشيدة التي أنجزت برامج وخططا طموحة لتمكين المرأة وفتح الآفاق الواسعة أمامها لتتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات.

وقالت الشيخة فاطمة بنت مبارك: "إننا نحتفي بذكرى قائد استثنائي لما تحمله من دلالات كثيرة، فالمغفور له الذي يصادف هذا العام الخامس عشر لرحيله عنا سيظل في وجدان كل إماراتي بل وفي الوجدان العربي والعالمي، حيث صنع بحكمته وقيادته تاريخا لدولتنا فكان قائدا استثنائيا ترك بصمته العميقة في بناء قواعد الدولة ونهجها المعطاء وارتقى بها نحو الازدهار".