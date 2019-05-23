الممثل الأمريكي الخاص بسوريا يدعو إلى وقف إطلاق النار في إدلب

قال الممثل الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري الأربعاء، إن هناك ضرورة لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية التي تصاعد فيها العنف في الآونة الأخيرة، وإن الولايات المتحدة تعمل من أجل وقف الاشتباكات التي فرضت ضغوطاً هائلة على المدنيين هناك.
وأضاف جيفري، وهو أيضاً المبعوث الخاص إلى التحالف العالمي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية، في جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: "ما نحتاجه حقاً في إدلب وباقي أنحاء البلاد هو وقف إطلاق النار... نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا".
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