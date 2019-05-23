الجزيرة تغازل رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ماذا قالت له؟

سعت قناة الجزيرة القطرية إلى كسب رضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف اثنين من صحفييها عن العمل إثر تقرير أغضب الحكومة الإسرائيلية.

ولم تكتف القناة القطرية بالخطوة، لكنها سارعت إلى إبلاغ نتنياهو بها في محاولة لكسب وده وعدم إغضابه.

كما قطعت محطة الجزيرة القطرية على نفسها وعدا للحكومة الإسرائيلية بإخضاع العاملين لديها لتدريب دوري "من أجل منع التشويه في تقاريرها".

وكانت الحكومة الاسرائيلية أبدت غضبها من قيام المحطة القطرية بإعداد شريط مصور يتهم الإسرائيليين باستخدام ذرائع النازيين في تصرفاتهم ضد الفلسطينيين، وإثر ذلك قررت الجزيرة شطب الشريط ووقف الموظفين المسؤولين عنه عن العمل.

وقال مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي، في بيان له الأربعاء: "بعد تدخل مكتب الإعلام الحكومي، قامت الشبكة التلفزيونية القطرية بوقف الصحفيين المسؤولين عن نشر مقطع الفيديو ووعدت بإجراء تدريب دوري للعاملين لديها من أجل منع التشويه في تقاريرها".

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وأضاف: "أبلغت شبكة الجزيرة القطرية مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي بأنها أوقفت عن العمل الصحفيين المسؤولين عن إصدار التقرير الذي تضمن رسائل معادية للسامية تربط الصهيونية بالنازية".

وأشار إلى أنه "بعد تدخل مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي وجهات أخرى، تمت إزالة التقرير من جميع القنوات الرقمية على أساس أنه يتعارض مع المعايير الصحفية للشبكة".

وأضاف المكتب الإسرائيلي: "قرر الدكتور ياسر بشر، مدير قسم الجزيرة الرقمية، تنظيم تدريب إلزامي دوري لصحفيي ومحرري الشبكة من أجل رفع مستوى الوعي بقواعد الأخلاقيات المتعلقة بالتغطية المائلة في تقاريرها".

وتعليقًا على ذلك قال مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي: "كان هذا حادثًا خطيرًا هاجمت فيه محطة تلفزيونية ذكرى المحرقة وعرضت استخدام الشعب اليهودي الهولوكوست لأغراضه الخاصة".

يذكر أن لقناة الجزيرة تسجيلا رسميا في الدوائر الإسرائيلية وتتخذ من القدس الغربية مقرًا لها خلافًا لمحطات أخرى تتخذ من القدس الشرقية مقرًا لها.