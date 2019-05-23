حفتر: الظروف غير مناسبة لوقف إطلاق النار في ليبيا

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون، أن الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار، ولكنه سيكون مستعداً للحديث إذا ما توفرت هذه الظروف.
وذكر المسؤول أن حفتر، الذي التقى بماكرون في باريس اليوم الأربعاء، قال أيضاً إنه لا هو ولا قواته يستفيدون ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد.
وتشهد جبهة العاصمة طرابلس، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي وبين عناصر حكومة الوفاق المدعومة قطر وتركيا.
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