الجيش الليبي يتهم سلامة بالانحياز للإخوان

قال رئيس المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في ليبيا العميد خالد المحجوب، إن "المبعوث الأممي غسان سلامة انحاز في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية".
وأضاف في تصريحات لصحيفة "المتوسط" الليبية اليوم الأربعاء، أن "قوات الجيش موجودة في الجنوب الليبي وتنظيم داعش ليس وليد اليوم".
وتابع أن "كل قبائل المنطقة الغربية تدعم الجيش، والحديث عن حرب أهلية غير حقيقي"، موضحاً أن تجاهل المبعوث الأممي الحديث عن كل تلك المخالفات المرتكبة من حكومة الوفاق، يعد تحيزاً واضحاً وغريباً.
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