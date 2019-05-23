مجلس الوزراء السعودي: المملكة ستفعل ما بوسعها لمنع حرب في المنطقة

طالب مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وأن يبتعد ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر وألا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه

وأضاف، بعد تجديد إدانة الأعمال الإيرانية بالمنطقة، أن المملكة ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب.

وتابع أن يدها دائمًا ممتدة للسلم، وتسعى لتحقيقه وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني، أن تعيش في أمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.