اعتصام لجمعيات تعنى بذوي الاحتيجات الخاصة أمام سراي جونيه احتجاجا على عدم دفع المتأخرات للجميعات

نفذت جمعيات تعنى بذوي الاحتيجات الخاصة ب​اعتصام​ أمام سراي ​جونيه​ احتجاجا على عدم دفع المتأخرات للجميعات وعدم تقديم ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ عقود الرعاية ونحن حتى الىن غير متعاقدين مع الدولة أي في العام 2019".

من جهته، أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمت افرام خلال المشاركة في الاعتصام أن "الموازنة نظرت إلى الموضوع واعتبرت انه لا يمكن التقشف مع من يحتاج رعاية".

كما نفذ العاملون في مؤسسة "السفينة" في البترون اعتصاما في مقرها، تلبية لدعوة الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، شارك فيه أعضاء اللجنة الإدارية والمستفيدون وأولياء أمورهم، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى العاشرة والنصف.

وشدد المعتصمون على "عدم المس بميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية في ما يتعلق بالأموال التي ترصدها الموازنة لعقود الرعاية مع المؤسسات مقدمة الخدمات ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسارعة في توقيع العقود للعام 2019 والمسارعة في دفع المستحقات المالية للفصلين الثالث والرابع للعام 2018 ورفع سعر الكلفة لتتناسب مع مؤشر الغلاء للعام 2019"، مؤكدين "متابعة مطالبهم مع المراجع المختصة وذلك بالتعاون مع الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة".