النشرة: انتخاب وفيق قاسم رئيسا لبلدية كفرفيلا ووسام حسن فيقه نائبا له

اشار مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​، الى انه جرى في مكتب محافظ النبطية انتخاب وفيق قاسم رئيسا لبلدية كفرفيلا في ​اقليم التفاح​، ووسام حسن فيقه نائبا له وذلك على اثر الشغور في الرئاسة نتيجة وفاة الرئيس السابق ​محمد حمدان​.

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