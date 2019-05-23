رأى اللواء أشرف ريفي اننا "خسرنا المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، والقاتل معروف، ولطالما كانت الطائفة السنية مستهدفة منذ ذلك الحين، فقد بدأت سلسلة الإغتيالات لحظة إستهدافه وصولا لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
واعتبر ريفي بعد زيارته سعد الدين حسن خالد في مكتبه في مؤسسة المفتي حسن خالد الاجتماعية في الطريق الجديدة. ان "قدرنا أن نبقى واقفين في وجه الرياح وأن نحمي الوطن، وسنكمل سويا" مشددا على ان "المفتي الشهيد ذهب فداء للوطن وللطائفة، وترك صورة إيجابية، إنما الإستمرارية تكمن بكم أنتم".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي بالذكرى 30 لاغتيال المفتي خالد: قدرنا أن نبقى واقفين في وجه الرياح وأن نحمي الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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