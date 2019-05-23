ريفي بالذكرى 30 لاغتيال المفتي خالد: قدرنا أن نبقى واقفين في وجه الرياح وأن نحمي الوطن

رأى اللواء ​أشرف ريفي​ اننا "خسرنا المفتي الشهيد الشيخ ​حسن خالد​، والقاتل معروف، ولطالما كانت ​الطائفة السنية​ مستهدفة منذ ذلك الحين، فقد بدأت سلسلة الإغتيالات لحظة إستهدافه وصولا لإغتيال الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​".

واعتبر ريفي بعد زيارته سعد الدين حسن خالد في مكتبه في مؤسسة المفتي حسن خالد الاجتماعية في ​الطريق الجديدة​. ان "قدرنا أن نبقى واقفين في وجه الرياح وأن نحمي الوطن، وسنكمل سويا" مشددا على ان "المفتي الشهيد ذهب فداء للوطن وللطائفة، وترك صورة إيجابية، إنما الإستمرارية تكمن بكم أنتم".