مخزومي: على وزارة الداخلية وبلدية بيروت إزالة مخالفات البناء في الحرج ومحاسبة المعتدين

اعتبر النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "على ​وزارة الداخلية​ و​بلدية بيروت​ إزالة مخالفات البناء في الحرج ومحاسبة المعتدين أيا كانوا، وإلا لماذا قانون حماية ​حرج بيروت​ إذا لم يكن هنالك هيبة للدولة تضمن تنفيذه؟ نحاول اليوم أن نمنع التعديات المستقبلية وندرس استعادة الأراضي التي قضمت من الحرج".

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