قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم سرقة موصوفة في بلدة عين بعال الجنوبية

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأن "​مفرزة إستقصاء الجنوب​ أوقفت ح.ب من مواليد عام 1989 في عين بعال المطلوب للقضاء بجرم سرقة موصوفة".

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